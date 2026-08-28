Про це повідомило Міністерство оборони Болгарії, пише BGNES.

Що відомо про дрон, який знешкодили поблизу Болгарії?

Після отримання відповідного запиту від губернатора Бургаської області, рішення про проведення операції погодили на рівні начальника оборони, а виконання доручили командувачу Військово-морських сил Болгарії.

До району направили спеціалізовану групу болгарських ВМС. Військовослужбовці провели розвідку та огляд безпілотного апарата, після чого вирішили не транспортувати його, а знищити безпосередньо на місці. У Міністерстві оборони Болгарії пояснили, що таке рішення ухвалили з міркувань безпеки.

Водночас болгарська сторона поки не розкриває тип безпілотника, його походження чи призначення.

Нагадаємо, уранці 26 серпня на узбережжі Чорного моря в Румунії та Болгарії виявили фрагменти кількох невідомих безпілотників. У румунському Олімпі уламок знайшли на пляжі та тимчасово закрили ділянку для туристів, а ще один фрагмент напередодні винесло морем до узбережжя Констанци.

У Болгарії один безпілотник виявили біля Варни – вибухівки в ньому не було, тому апарат доправили на військово-морську базу для дослідження. Ще два БпЛА помітили у водах Чорного моря поблизу Поморія та Паша-дере й знищили, а крило ударного дрона без боєзаряду біля Камчії також передали військовим для подальшого вивчення.