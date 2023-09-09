В Румынии обнаружили обломки еще одного беспилотника: в Минобороны проводят экспертизу

Россия не перестает атаковать "Шахедами" припортовую инфраструктуру Одесщины. А вместе с этим на территории Румынии продолжают находить обломки дронов. Об очередной находке сообщили 9 сентября.

По имеющейся информации, военнослужащие Военно-морских сил Румынии в субботу, 9 сентября, обнаружили фрагменты еще одного дрона-камикадзе.

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Об обломках сообщили местные власти

9 сентября военнослужащие ВМС Румынии проводили поисковые миссии в районе Плаура, повет Тульча. Выполнили их после того, как местные власти сообщили о еще одних обломках дронов за 2,5 километра юго-восточнее Плаура.

После проведения полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на используемые русской армией. Территория была оцеплена военными, а обнаруженные элементы будут собраны для анализа и технической экспертизы,

– говорится в сообщении Минобороны Румынии.

В ведомстве отметили, что решительно осуждают российские атаки по гражданской и портовой инфраструктуре на Дунае. Отмечают, что соответствующие атаки – неоправданные и серьезно противоречащие нормам международного гуманитарного права, а также являются военными преступлениями.

"Силы Минобороны остаются в состоянии боевой готовности и будут продолжать обыскивать территории вблизи мест, где российские войска совершают атаки на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае. Минобороны также остается в постоянном контакте с союзническими структурами, которые информируются в режиме реального времени", – заявили в ведомстве.

Оперативно отреагировал президент

По словам Клауса Йоханниса, это "совершенно неприемлемое нарушение суверенитета воздушного пространства Румынии, союзника НАТО".

"Я снова решительно осуждаю неоднократные нападения России на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на украинские порты на Дунае вблизи границы с Румынией. Эти глубоко неоправданные атаки нарушают нормы международного права и являются военными преступлениями", – заявил президент Клаус Йоханнис вскоре после заявления МИД.

Он также добавил, что 9 сентября провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Йоханнис проинформировал его о событиях, на что глава Альянса подтвердил полную солидарность с Румынией. Столтенберг также заверил, что НАТО и его члены полностью поддерживают страну. Об этом свидетельствует тот факт, что недавно США решили увеличить свое присутствие на территории Румынии. Небом над страной будут летать больше истребителей F-16 в рамках миссии воздушной полиции.

Как я уже говорил ранее, в рамках НАТО Румыния очень хорошо защищена и пользуется сильнейшими гарантиями безопасности в нашей истории,

– отметил президент.

Отметим, что о падении двух "Шахедов" на территорию Румынии стало известно 4 сентября. Ночью того же дня россияне атаковали дронами-камикадзе припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. Сначала в Румынии всячески возражали, что БПЛА залетели на их территорию, но вскоре подтвердили этот факт.