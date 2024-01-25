Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал все детали. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что враг после инцидента запустил сразу несколько ИПСО.

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ИПСО россиян

Первая ИПСО, по словам Коваленко, была связана с тем, что это российские средства ПВО сбили самолет. Такие нарративы оккупанты уже озвучивали, например, в истории с А-50.

Этот тезис просуществовал буквально несколько минут, а потом появился следующий – об украинских военнопленных.

Относительно ИПСО с Ил, оно было создано для деморализации украинского общества, внутреннюю хаотизацию и дискредитацию Украины в глазах международного общества, которое нам помогает,

– подчеркнул военный эксперт.

Коваленко проанализировал видео с места происшествия, которое зафиксировано в российских СМИ. По его наблюдению, есть немало остатков самолета, в частности, элементов фюзеляжа. Впрочем, нет тел погибших, кроме двух.

"Это 65 военнопленных, 3 конвоира и 6 членов экипажа – то есть 74 человека. Мы помним катастрофу МН-17, когда россияне сбили его из ЗРК "Бук", тогда все поле было не только в элементах фюзеляжа, но и телах погибших. Во время падения Ил-76 мы видели, что отдельная часть отделилась и падала отдельно на землю. Это могла быть кабина пилотов и в этой кабине их было двое. Именно два тела и были зафиксированы в поле на месте падения", – отметил он и отметил количество пассажиров.

Три конвоира – слишком мало для 65 военнопленных. Россияне таким образом нарушают собственные законы.

"Это нарушение приказов по конвоированию в условиях обычного и усиленного состояния. В условиях обычного – два конвоира сопровождают от 1 до 2 человек, три – от 3 до 7, семь – от 7 до 10. То есть, чтобы сопровождать 65 военнопленных, должно было быть как минимум 20 – 25 конвоиров. Обязательно начальником должен был быть офицер среднего звена руководства и о его гибели было бы известно. Поэтому таких моментов, которые указывают, что это фейк России, очень много", – добавил Коваленко.

Падение Ил-76: официальные заявления