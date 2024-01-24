По словам военных, интенсивность обстрелов России напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов.
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Что заявили украинские военные
Для уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации,
– заявили наши военные.
В Генштабе ВСУ отметили, что Россия продолжает стратегию террора. В частности, и в Харьковском направлении. Ведь Кремль применяет ракеты, чтобы уничтожить Харьков и убить гражданских. Аналогичная ситуация и в других городах Украины.
Украинские бойцы отметили, что только за последнюю неделю Россия нанесла по Харьковской области 19 ракетных ударов, применив:
- 26 зенитно-ракетных систем С-300;
- 3 "Искандер-М".
"В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе – одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов", – подытожили военные.
Они заверили, что из-за увеличения интенсивности атак врага ВСУ будут и дальше принимать меры, чтобы уничтожать средства доставки, контроля за воздушным пространством, чтобы уничтожать террористическую угрозу, включая ту, которая на Белгородско-Харьковском направлении.
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В Белгородской области упал самолет Ил-76
- Ориентировочно в 11:00 24 января в небе над Белгородской областью упал российский самолет Ил-76. Вражеское минобороны подтвердило падение самолета и заявило, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных. Их якобы везли в Белгородскую область для обмена.
- Украинская разведка подтвердила, что 24 января готовили обмен военнопленными. Однако информацию, могли ли они находиться на борту самолета – проверяют.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не делать досрочных выводов и доверять только официальным источникам. Ведь враг может быть коварным. В то же время Уполномоченный выясняет все детали происшествия и анализирует полученную информацию.
- В Офисе Президента Украины сказали, что все комментарии будут позже. Там сказали, что нужно время, чтобы уточнить все данные.