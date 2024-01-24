За словами військових, інтенсивність обстрілів Росії прямо пов'язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків.
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Що заявили українські військові
Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації,
– заявили наші військові.
У Генштабі ЗСУ зауважили, що Росія продовжує стратегію терору. Зокрема, й на Харківському напрямку. Адже Кремль застосовує ракети, щоб знищити Харків та вбити цивільних. Аналогічна ситуація й в інших містах України.
Українські бійці зауважили, що тільки за останній тиждень Росія завдала по Харківській області 19 ракетних ударів, застосувавши:
- 26 зенітно-ракетних систем С-300;
- 3 "Іскандер-М".
"Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків", – підсумували військові.
Вони запевнили, що через збільшення інтенсивності атак ворога ЗСУ будуть і надалі вживати заходів, щоб знищувати засоби доставлення, контролю за повітряним простором, щоб знищувати терористичну загрозу, включно з тією, яка на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
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У Бєлгородській області впав літак Іл-76
- Орієнтовно о 11:00 24 січня у небі над Бєлгородською областю впав російський літак Іл-76. Вороже міноборони підтвердило падіння літака та заявило, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених. Їх нібито везли у Бєлгородську область для обміну.
- Українська розвідка підтвердила, що на 24 січня готували обмін військовополоненими. Однак інформацію, чи могли вони бути на борту літака – перевіряють.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. Адже ворог може бути підступним. Водночас Уповноважений з'ясовує всі деталі події та аналізує отриману інформацію.
- В Офісі Президента України сказали, що усі коментарі будуть пізніше. Там сказали, що потрібен час, щоб уточнити всі дані.