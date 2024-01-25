Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував усі деталі. В розмові з 24 Каналом він відзначив, що ворог після інциденту запустив одразу декілька ІПСО.
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ІПСО росіян
Перша ІПСО, за словами Коваленка, була пов'язана з тим, що це російські засоби ППО збили літак. Такі наративи окупанти вже озвучували, наприклад, в історії з А-50.
Ця теза проіснувала буквально декілька хвилин, а потім з'явилася наступна – про українських військовополонених.
Щодо ІПСО з Іл, воно було створене для деморалізації українського суспільства, внутрішню хаотизацію і дискредитацію України в очах міжнародного суспільства, яке нам допомагає,
– наголосив військовий експерт.
Коваленко проаналізував відео з місця події, яке зафіксовано в російських ЗМІ. За його спостереженням, є чимало рештків літака, зокрема, елементів фюзеляжу. Утім, немає тіл загиблих, окрім двох.
"Це 65 військовополонених, 3 конвоїри і 6 членів екіпажу – тобто 74 людини. Ми пам'ятаємо катастрофу МН-17, коли росіяни збили його із ЗРК "Бук", тоді все поле було не тільки в елементах фюзеляжу, але й тіл загиблих. Під час падіння Іл-76 ми бачили, що окрема частина відокремилася і падала окремо на землю. Це могла бути кабіна пілотів і в цій кабіні їх було двоє. Саме два тіла й було зафіксовано в полі на місці падіння", – зазначив він і наголосив на кількості пасажирів.
Три конвоїри – занадто мало для 65 військовополонених. Росіяни таким чином порушують власні закони.
"Це порушення наказів щодо конвоювання в умовах звичайного і підсиленого стану. В умовах звичайного – два конвоїри супроводжують від 1 до 2 осіб, три – від 3 до 7, сім – від 7 до 10. Тобто, щоб супроводжувати 65 військовополонених, мало бути як мінімум 20 – 25 конвоїрів. Обов'язково начальником мав бути офіцер середньої ланки керівництва і про його загибель було б відомо. Тому таких моментів, які вказують, що це фейк Росії, дуже багато", – додав Коваленко.
Падіння Іл-76: офіційні заяви
- Володимир Зеленський взяв на особистий контроль справу з падінням Іл-76. Він заслухав доповіді керівників усіх силових відомств. Першочергове завдання – встановити усі факти авіатрощі.
- У Генштабі ЗСУ наголосили, що останній час Росія збільшила кількість військово-транспортних літаків, які направлялися до аеродрому Бєлгорода, і продовжує свою стратегію терору.
- Представники ГУР заявили, що Україну не попередили про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Звідси є підстави вважати, що Росія навмисно поставила під загрозу життя та безпеку військовополонених. Головна мета ворога – дестабілізація ситуації в Україні.
- В СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом падіння літака Іл-76. Наразі структура проводить комплекс заходів для з'ясування усіх обставин. Триває досудове розслідування.