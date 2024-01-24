В частности, о работе белгородской "пе-ве-о" сообщал и губернатор Вячеслав Гладков. Он заявлял, что над областью сбили беспилотник.

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Анализируя сообщения в российских СМИ, можно предположить, что оккупанты с испуга могли сбить и собственный Ил-76. Так, утром в Белгородской области работали системы и средства "пе-ве-о", которые сбивали беспилотник.

В частности, Гладков в 09:35 сообщил о сбитии дрона над селом Ближнее. Уже менее чем через час в сети появились сообщения о падении Ил-76. Учитывая "меткость" русской "пе-ве-о", то не исключен и путь "самоликвидации".

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