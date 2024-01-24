Зокрема, про роботу бєлгородської "пе-ве-о" повідомляв і губернатор В'ячеслав Гладков. Він заявляв, що буцімто над областю збили безпілотник.

До теми Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію

Аналізуючи повідомлення у російських ЗМІ, можна припустити, що окупанти з переляку могли збити й власний Іл-76. Так, зранку у Бєлгородській області працювали системи та засоби "пе-ве-о", які збивали безпілотник.

Зокрема Гладков о 09:35 повідомив про збиття дрона над селом Ближнє. Вже менше ніж за годину у мережі з'явилися повідомлення про падіння Іл-76. Враховуючи "влучність" російської "пе-ве-о", то не виключено й шлях "самоліквідації".

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Що не так із заявами окупантів про падіння Іл-76