На борту Ил-76 должны были находиться российские VIP-персоны: в ГУР рассказали о новых деталях инцидента

В Украине продолжают устанавливать обстоятельства падения самолета Ил-76 в Белгородской области, на котором, по утверждению россиян, находились военнопленные. ГУР сообщило, что по состоянию на сейчас удалось узнать.

На борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники. Однако в последний момент фсб запретила им садиться на этот самолет. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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На Ил-76 должны были лететь российские VIP-персоны

По словам разведчика, на борт должны были сесть несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Об этом стало известно уже после падения Ил-76.

Юсов отметил, что федеральная служба безопасности России приказала чиновникам не садиться на Ил-76 и использовать другие виды транспорта.

Представитель ГУР уточнил, что фамилии и имена VIP-персон известны. Они будут названы. А новые данные об инциденте будут предоставлены в рамках международного расследования.

Также украинская разведка поделилась другими деталями по сбитому Ил-76:

Российским спасателям не разрешили осмотреть место падения самолета. Их буквально выгнали военные и представители спецслужб.

На видео с места авиакатастрофы не видно останков человеческих тел. В местный морг в Белгороде вчера доставили всего 5 тел. Эта цифра соответствует количеству личного состава экипажа Ил-76.

В ГУР не исключают, что пленных могли использовать как "живой щит"

Юсов заявил, что страна-агрессор могла использовать украинских военнопленных как "живой щит" для перевозки вооружения.

Разведчик не исключает, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. Это ведь большой военный самолет.

Представитель ГУР подчеркнул, что именно Россия отвечала за безопасность украинских пленных, которых должны были обменять 24 января. Украина со своей стороны выполнила все договоренности.

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