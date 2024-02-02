Красный Крест не требует ничего от россиян, – Лубинец о реакции на падение Ил-76
Источник:Голос Америки
После падения Ил-76 омбудсмен Дмитрий Лубинец сразу обратился в Международный комитет Красного Креста, однако ответа нет. По его словам, комитет не требует от России никакой информации о пленных.
Если россияне перевозили на борту пленных, то должны были сообщить МККК. Как отметил Лубинец, эффективной реакции он организации с уникальным мандатом защиты прав военнопленных Украина не получила.
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МККК не выполняет обязанностей
Дмитрий Лубинец рассказал, что после того, как Россия обнародовала "список пленных", что якобы были на сбитом Ил-76, он срочно обратился в Международный комитет Красного Креста. Он хотел получить ответ, действительно ли Россия перевозила этим самолетом военнопленных украинцев. В таком случае МККК должны были сообщить.
Однако комитет до сих пор не ответил на запрос Украины. По словам Лубинца, структура ничего не требует от россиян.
К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян. Я очень надеюсь, что находясь здесь в США, в стране, которая является крупнейшим донором МККК, нам удастся побудить представителей Соединенных Штатов к общению с представителями Красного Креста,
– сказал Уполномоченный по правам человека.
По его словам, если в мире действует только одна организация с уникальным мандатом защиты прав военнопленных, он нее ожидают максимально быстрой эффективной реакции. Однако ее не было.
Пленные и Ил-76 и Ил-76
- Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. Сразу после того, как воздушное судно упало, российские пропагандисты начали придумывать, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которые должны были направляться на обмен.
- Однако эта версия под большим сомнением. Как отметил глава ГУР Алексей Буданов, оккупанты не показали поля, усыпанные трупами, останками – они должны были это показать, чтобы доказать вину Украины. Но этого нет.
- Родные пленных, которые якобы находились на Ил-76, просмотрели видео с места крушения, опубликованное российскими пропагандистами. Родственники не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые бы указывали на их родных. В то же время в обнародованном списке были имена военных, которых уже обменяли.