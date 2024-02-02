Красный Крест не требует ничего от россиян, – Лубинец о реакции на падение Ил-76

После падения Ил-76 омбудсмен Дмитрий Лубинец сразу обратился в Международный комитет Красного Креста, однако ответа нет. По его словам, комитет не требует от России никакой информации о пленных.

Если россияне перевозили на борту пленных, то должны были сообщить МККК. Как отметил Лубинец, эффективной реакции он организации с уникальным мандатом защиты прав военнопленных Украина не получила.

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МККК не выполняет обязанностей

Дмитрий Лубинец рассказал, что после того, как Россия обнародовала "список пленных", что якобы были на сбитом Ил-76, он срочно обратился в Международный комитет Красного Креста. Он хотел получить ответ, действительно ли Россия перевозила этим самолетом военнопленных украинцев. В таком случае МККК должны были сообщить.

Однако комитет до сих пор не ответил на запрос Украины. По словам Лубинца, структура ничего не требует от россиян.

К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян. Я очень надеюсь, что находясь здесь в США, в стране, которая является крупнейшим донором МККК, нам удастся побудить представителей Соединенных Штатов к общению с представителями Красного Креста,

– сказал Уполномоченный по правам человека.

По его словам, если в мире действует только одна организация с уникальным мандатом защиты прав военнопленных, он нее ожидают максимально быстрой эффективной реакции. Однако ее не было.

Пленные и Ил-76 и Ил-76