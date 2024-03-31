Пока что тел никто не видел, - Буданов о заявлениях россиян относительно пленных на сбитом Ил-76
Несколько месяцев назад на территории Белгородской области упал самолет Ил-76. Россия обвиняет Украину и заявляет, что там были наши военные, которые попали в плен, однако страна-агсреорка не предоставляет никаких доказательств.
Глава ГУР Кирилл Буданов в эфире телемарафона прокомментировал заявления России о готовности вернуть тела пленных с самолета Ил-76, который упал возле Белгорода. По его словам, их пока никто не видел.
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Вопрос в том, что вообще произошло
Буданов отметил, что это возвращает нас к вопросу, кто же там был, в каком количестве, был ли вообще и что на самом деле произошло.
Когда Россия говорит, что Украина сбила, а потом не показывает ни обломки, ни тела, которые должны были бы показать, чтобы доказать миру, что Украина в этом виновата,
– пояснил разведчик.
В то же время он отметил, что пока нет никакой новой информации.
Украина направляет запросы по возвращению тел пленных, – ГУР
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина подает запросы на возвращение тел военнослужащих, но Кремль игнорирует их.
- По словам Юсова, после катастрофы с Ил-76, произошедшей 24 января, Украина обращалась к Москве с просьбой о передаче тел 65 пленных. Собственно, если бы Кремль пошел бы на такой шаг, это было бы подтверждением того, что пленные действительно были на борту.
- По его словам, российская сторона пока не идет на то, чтобы вернуть тела.