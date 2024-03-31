Пока что тел никто не видел, - Буданов о заявлениях россиян относительно пленных на сбитом Ил-76

Несколько месяцев назад на территории Белгородской области упал самолет Ил-76. Россия обвиняет Украину и заявляет, что там были наши военные, которые попали в плен, однако страна-агсреорка не предоставляет никаких доказательств.

Глава ГУР Кирилл Буданов в эфире телемарафона прокомментировал заявления России о готовности вернуть тела пленных с самолета Ил-76, который упал возле Белгорода. По его словам, их пока никто не видел.

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Вопрос в том, что вообще произошло

Буданов отметил, что это возвращает нас к вопросу, кто же там был, в каком количестве, был ли вообще и что на самом деле произошло.

Когда Россия говорит, что Украина сбила, а потом не показывает ни обломки, ни тела, которые должны были бы показать, чтобы доказать миру, что Украина в этом виновата,

– пояснил разведчик.

В то же время он отметил, что пока нет никакой новой информации.

Украина направляет запросы по возвращению тел пленных, – ГУР