Скорее всего, это были ракеты, – очевидцы о падении самолета Ил-76

В России 24 января упал самолет Ил-76. Местные жители заявили, что, вероятно, он был сбит ракетой. Однако отметим, что это их домыслы.

Жительница села Яблоново, в районе которого сбили Ил-76, заявила, что перед крушением самолета она слышала два взрыва и видела, как лайнер падал на землю. Об этом пишут российские СМИ.

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В России считают, что самолет сбили ракеты

Марина заявила, что была с детьми в больнице, когда услышала звук двигателя и взрывы. Тогда она выбежала на улицу и увидела в небе горящий самолет. После этого борт упал на землю.

Женщина считает, что самолет сбили ракеты.

Мы так поняли, что это были ракеты, сбивавшие самолет,

– сказала она.

Что известно о падении Ил-76 в России