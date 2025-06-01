Падение мостов на Брянщине и Курщине: какую причину назвал следственный комитет России

Следственный комитет России назвал причину падения мостов. Так, страна-агрессор заявляет, что падение мостов, что привело к повреждению поездов в Брянской и Курской областях, в обоих случаях произошло в результате подрывов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на следственный комитет России.

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Падение мостов в России

В российском СК заявляют, что 31 мая в 22:50 в Брянской области в результате подрыва произошел обвал конструкции автомобильного моста. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд,.

А 1 июня в Курской области около 3 часов ночи, как заявляет следственный комитет страны-агрессора, произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав,, упал на автомобильную дорогу.

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Добавим, что в следственном комитете России указали, что по этим ситуациям открыли уголовные производства. Однако, заметим, что по каким статьям их открыли – не указывают.