"Неизвестный объект" упал недалеко от села Майдан-Селец в Люблинском воеводстве, что на востоке Польши. Вероятно, это был дрон перевозки контрабанды.

На месте находятся все необходимые службы для выяснения обстоятельств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Что известно об инциденте?

По данным издания, местные власти и правоохранители сейчас расследуют обстоятельства падения неизвестного летающего объекта на территории страны. Следователи проверяют вероятность того, что этим объектом является контрабандный беспилотник.

В свою очередь представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей заявил, что объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных признаков". Сообщение о падении подтвердили полиция, МВД и другие учреждения.

Я могу подтвердить инцидент. В Майдан-Сельце был найден неопознанный предмет. После завершения расследования прокурор сможет предоставить информацию о предмете и что на самом деле произошло. Полиция на месте, пусть проводит свое расследование,

– говорит пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая.

По ее словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько именно продлится осмотр соответствующего предмета на месте. В то же время отмечается, что вышеупомянутый объект упал всего примерно в 500 метрах от жилых зданий.

Об этом инциденте уже сообщили все необходимые службы и прокуратуру. Место, где нашли такой объект, сейчас охраняют. Информации о погибших или пострадавших в результате этого инцидента пока не поступало.

Поляки в сети обвиняют Украину

В соцсети Х поляки сразу перебросили ответственность за соответствующий инцидент на Украину, предполагая, что это был украинский дрон или ракета. Некоторые даже говорят, что это попытка втянуть Польшу в войну.

Реакция поляков на инцидент в соцсети Х / Скриншоты 24 Канала

Интересно, что еще недавно соответствующее заявление сделал бывший президент Анджей Дуда. Тогда он обвинил Украину в попытке втянуть Польшу в войну, ссылаясь на ситуацию с ракетой в Пшевудове в ноябре 2022 года.

