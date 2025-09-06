На месте находятся все необходимые службы для выяснения обстоятельств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что известно об инциденте?
По данным издания, местные власти и правоохранители сейчас расследуют обстоятельства падения неизвестного летающего объекта на территории страны. Следователи проверяют вероятность того, что этим объектом является контрабандный беспилотник.
В свою очередь представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей заявил, что объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных признаков". Сообщение о падении подтвердили полиция, МВД и другие учреждения.
Я могу подтвердить инцидент. В Майдан-Сельце был найден неопознанный предмет. После завершения расследования прокурор сможет предоставить информацию о предмете и что на самом деле произошло. Полиция на месте, пусть проводит свое расследование,
– говорит пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая.
По ее словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько именно продлится осмотр соответствующего предмета на месте. В то же время отмечается, что вышеупомянутый объект упал всего примерно в 500 метрах от жилых зданий.
Об этом инциденте уже сообщили все необходимые службы и прокуратуру. Место, где нашли такой объект, сейчас охраняют. Информации о погибших или пострадавших в результате этого инцидента пока не поступало.
Поляки в сети обвиняют Украину
В соцсети Х поляки сразу перебросили ответственность за соответствующий инцидент на Украину, предполагая, что это был украинский дрон или ракета. Некоторые даже говорят, что это попытка втянуть Польшу в войну.
Интересно, что еще недавно соответствующее заявление сделал бывший президент Анджей Дуда. Тогда он обвинил Украину в попытке втянуть Польшу в войну, ссылаясь на ситуацию с ракетой в Пшевудове в ноябре 2022 года.
Недавно дроны пересекали пространство Польши
Оперативное командование Вооруженных сил Польши ранее сообщало о поднятии авиации из-за российской атаки на Украину 3 сентября для защиты воздушного пространства страны от возможного попадания вооружения.
Позже выяснилось, что два беспилотника нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки. Эти воздушные цели в стране решили не сбивать, обосновав это тем, что они не представляли угрозы.