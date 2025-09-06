На місці перебувають усі необхідні служби для з'ясування обставин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Що відомо про інцидент?

За даними видання, місцева влада та правоохоронці наразі розслідують обставини падіння невідомого літаючого об'єкта на території країни. Слідчі перевіряють ймовірність того, що цим об'єктом є контрабандний безпілотник.

Своєю чергою речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей заявив, що об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових ознак". Повідомлення про падіння підтвердили поліція, МВС та інші установи.

Я можу підтвердити інцидент. У Майдан-Сельце було знайдено невпізнаний предмет. Після завершення розслідування прокурор зможе надати інформацію про предмет та що насправді сталося. Поліція на місці, нехай проводить своє розслідування,

– каже речниця МВС Кароліна Галецька.

За її словами, зараз важко спрогнозувати, скільки саме триватиме огляд відповідного предмета на місці. Водночас зазначається, що вищезгаданий об'єкт упав усього приблизно за 500 метрів від житлових будівель.

Про цей інцидент уже повідомили усі необхідні служби та прокуратуру. Місце, де знайшли такий об'єкт, наразі охороняють. Інформації про загиблих чи постраждалих внаслідок цього інциденту поки не надходило.

Поляки у мережі звинувачують Україну

У соцмережі Х поляки відразу перекинули відповідальність за відповідний інцидент на Україну, припускаючи, що це був український дрон або ракета. Дехто навіть каже, що це спроба втягнути Польщу у війну.

Реакція поляків на інцидент у соцмережі Х / Скриншоти 24 Каналу

Цікаво, що ще нещодавно відповідну заяву зробив колишній президент Анджей Дуда. Тоді він звинуватив Україну в намаганні втягнути Польщу у війну, посилаючись на ситуацію з ракетою в Пшевудові в листопаді 2022 року.

