Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу.

Що відомо про ситуацію на пункті пропуску "Медика – Шегині" 6 вересня?

Із 12:50 (за Київським часом) польські фермери зібралися на черговий протест біля українського кордону. Мітинг проходить за один кілометр до "Медики".

У ДПСУ розповідають, що протест польських фермерів триватиме щонайменше до 18:00. У цей час є обмеження руху для вантажівок. Натомість для легкових авто та автобусів змін не передбачається.

За останньою інформацією станом на 14:26 у черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка. Близько 100 готуються для в'їзд і вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці. Проблем з виїздом не спостерігається.

Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково,

– йдеться в повідомленні.

Державна митна служба звертається до перевізників з проханням врахувати ці обставини та радять обирати інший пункт пропуску для перетину кордону.

Чому протестують польські фермери?

Зауважимо! За даними польських ЗМІ фермери протестують, серед іншого, проти угоди Меркосур (майбутньої торгової угоди між ЄС та країнами Південної Америки). Організатори стверджують, що причиною митингу стали низькі закупівельні ціни на зерно, обмеження та зростання вартості добрив. Ці всі фактори нібито підривають прибутковість виробництва.

Один з учасників протесту, фермер Анджей Дзядек розповів, що робітники обурені умовами конкуренції та невідповідністю ціни вирощування та продажу.

Ми вирощуємо сою, але ГМО тут заборонені, штрафи до 30 000 злотих за гектар. А та ж соя з Бразилії чи Аргентини потрапляє до Європи без жодних проблем. То як ми маємо конкурувати?

– розповів чоловік.

Також фермерів обурює бюрократія з документуванням робіт на полях. Вони вийшли на мітинг з метою привернути увагу до своєї ситуації.

Коли востаннє польські фермери блокували кордон?