Падение обломков на многоэтажку на Соломенке: россияне убили в Киеве молодых супругов

В ночь на 24 июня российские захватчики совершили массированную ракетную атаку по Украине. К сожалению, обломки упали на многоэтажку в Киеве, в результате чего погибли 5 человек.

Среди них – молодые супруги Данило и Юлия. Часть ракеты попала в их дом, пока пара могла спать.

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С супругами будут прощаться 27 июня

Печальное известие сообщил Клуб исторической реконструкции Рарог в своем фейсбуке. В нем рассказали, что 25 июня удалось идентифицировать тела Данилы и Юли. Прощание с молодыми супругами запланировано на вторник 27 июня. О месте и времени планируется предупредить позже.

Эта луна стала черной для нашей семьи, это большое горе. Однако вспоминаем их с любовью и уважением. Соболезнования семье и друзьям. Оставляйте свои светлые воспоминания о замечательных Дане и Юле, чтобы мы никогда их не забыли. Держитесь, друзья,

– говорится в сообщении.

Молодые супруги погибли от рук россиян в Киеве / Фото из социальных сетей

Кристина Дзюба, одна из членов этого клуба, посвятила Данилу и Юле несколько постов. Она отметила, что очень хочет запомнить их такими, какими увидела впервые.

"Тебя, девушка с бездонными глазами, которую мы будто еще только вчера принимали к шумной Рарого-семье, мазали в саже и называли своей сестрой. И тебя, мальчишкой-вечной улыбкой, у которого мы сидели на кухне с Михаилом после моего первого в жизни реконструкторского фестиваля в ожидании поезда и триндели о том, как эффективнее и веселее бить людей железками", – написала она.

Кристина Дзюба добавила, что имела честь знать их обоих и пожелала супругам вечной любви в засветах. Во втором сообщении она написала, что безгранично любит Даниила и Юлю и надеется, что они увидятся "в лучшем из миров".

Заметим, что обломки упали на 24-этажный жилой дом в Соломенском районе. Сначала сообщалось о двух погибших. Вскоре поступила информация еще об одном человеке, чью жизнь унесла ракетная атака со стороны России.

А уже 25 июня стало известно, что под завалами спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Спасательно-поисковая операция завершилась около 22:00 в тот же день. В общем, в результате атаки по многоэтажке погибли 5 человек.