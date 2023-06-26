Серед них – молоде подружжя Данило та Юлія. Частина ракети влучила у їхню оселю, поки пара могла спати.

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З подружжям прощатимуться 27 червня

Сумну звістку повідомив Клуб історичної реконструкції Рарог у своєму фейсбуці. У ньому розповіли, що 25 червня вдалося ідентифікувати тіла Данила та Юлі. Прощання з молодим подружжям заплановане на вівторок 27 червня. Про місце та час планують попередити згодом.

Цей місяць став чорним для нашої сім'ї, це велике горе. Проте згадуємо їх з любов'ю та пошаною. Співчуття родині та друзям. Залишайте свої світлі спогади про чудових Даню та Юлю, щоб ми ніколи їх не забули. Тримайтесь, друзі,

– йдеться у дописі.

Молоде подружжя загинуло від рук росіян у Києві / Фото з соціальних мереж

Христина Дзюба, одна з членкинь цього клубу, присвятила Данилові та Юлі кілька дописів. Вона зазначила, що дуже хоче запам'ятати їх такими, якими побачила вперше.

"Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче-з-вічною-посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками", – написала вона.

Христина Дзюба додала, що мала честь знати їх обох і побажала подружжю вічного кохання у засвітах. У другому дописі вона написала, що безмежно любить Данила та Юлю та надіється, що вони побачаться "у кращому зі світів".

Зауважимо, що уламки впали на 24-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Спочатку повідомляли про двох загиблих. Невдовзі надійшла інформація ще про одну людину, чиє життя забрала ракетна атака з боку Росії.

А вже 25 червня стало відомо, що під завалами рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Рятувально-пошукова операція завершилася близько 22:00 того ж дня. Загалом внаслідок атаки по багатоповерхівці загинуло 5 людей.