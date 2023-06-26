Несокрушимая столица: как выглядит дом в Киеве, в который попали обломки ракеты
Источник:Сергей Крук
24 июня обломки российских ракет повредили многоэтажку в Соломенском районе Киева. Теперь там полностью разрушены несколько квартир.
Работники ГСЧС уже завершили аварийно-спасательные работы в 25-этажном доме. К сожалению, есть 5 погибших.
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Как выглядит разрушенный обломками дом в Соломенском районе
На обнародованных кадрах можно увидеть, что от нескольких квартир остался только один пепел. Вещи людей дотла сгорели. Стены и потолки рухнули вместе с металлическими конструкциями.
Глава ГСЧС Сергей Крук назвал столицу "несокрушимой".
Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, пострадавшем от вражеской атаки. Спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека. К сожалению, 5 человек погибли. Искренние соболезнования. Спасибо личному составу за профессионализм и отвагу!
– подчеркнул Крук.
Последствия падения обломков ракеты в Киеве / фото ГСЧС
Падение обломков ракеты в Киеве: все, что известно
- 24 июня ночью враг поднял в небо бомбардировщики Ту-95МС и запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555 из акватории Каспийского моря. Значительная часть ракет летела в Киев.
- В КГВА отметили, что силы и средства ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет.
- Позже стало известно, что в Соломенском районе произошло падение обломков на 24-этажное здание. В результате возгорания зафиксировали на 16, 17 и 18 этажах.
- Правоохранители 25 июня сообщили, что под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще 2 погибших. Таким образом, общее число жертв увеличилось до 5 человек.
- Травмы получили 11 человек, из которых 4 – госпитализированы. Еще 7 медицинскую помощь оказывали на месте.
- Кстати, среди погибших есть молодые супруги – Даниил и Юлия. Часть ракеты попала в их дом, пока пара могла спать.