В Полтавской общине в результате падения обломков повреждены дома и автомобили: есть раненые

В пятницу, 28 августа, в Полтавской общине зафиксировали падение обломков вражеской цели. Есть сведения о пострадавших.

Об этом сообщает Полтавская областная государственная администрация.

Что известно о последствиях

В результате падения обломков повреждено гражданское здание, а также крыша и остекление окон в соседних домах. Кроме того, повреждены шесть автомобилей, находившихся неподалеку от места падения.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека, которым медики уже оказывают необходимую помощь.

Местные власти призывают граждан, чье жилье или имущество пострадало от разрушений, обращаться в специальные штабы по ликвидации последствий или звонить на горячую линию Полтавской ОГА по номеру 0 800 502 230.

Где еще фиксировались последствия обстрела?

Вражеская армия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, из-за чего вспыхнул пожар. Известно о пострадавших. Под ударом россиян ночью также была Киевщина – в Бучанском районе погиб человек. Еще один человек получил множественные осколочные ранения. В Фастовском районе от обстрела пострадала женщина, получив порезы руки.

Также сообщалось о поражении объектов "Новой почты" в Киевской области и Сумах. К слову, накануне вечером противник массированно ударил по Сумам – есть жертва атаки и семеро пострадавших.

Отметим и то, что россияне преследуют цель парализовать Киев. Такое мнение высказал глава ЦПИ Андрей Коваленко. Так, мелкие волны реактивных дронов постоянно создают угрозу для столицы и региона, так что в городе только в течение суток 27 августа тревогу объявляли 13 раз.