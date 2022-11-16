Эстония созывает срочное правительственное совещание из-за падения ракет в Польше

Эстонское правительство планирует собраться на срочное заседание. Это связано с падением российских ракет на территории Польши.

Срочное заседание запланировано на сегодня, 16 ноября. Об этом сообщила премьер Кая Каллас.

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Эстония созывает срочное правительственное совещание

Сегодня я созываю срочное правительственное заседание для обсуждения тревожного инцидента в Польше. Мы держим связь с Польшей и союзниками,

– заявила Каллас.

Премьер также выразила соболезнования в связи с гибелью людей. Каллас подчеркнула, что Эстония полностью солидарна с Польшей.

Что известно о падении ракет в Польше

18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории. Страна объявила Россию государством-спонсором терроризма.

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