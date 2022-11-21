Системы Patriot в Польше могут работать вместе с украинской ПВО, – израильский эксперт

Германия предложила Польше разместить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot после падения ракеты в Пшеводуве. Теоретически они могут работать вместе с украинским ПВО.

Об этом 24 каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, было бы выгоднее, если бы эти системы передали Украине. Но НАТО пока не решается на такой шаг.

Тема Возможна эскалация между НАТО и Россией: почему Польша не сможет частично закрыть небо Украины

Хотя в будущем, возможно, и Украина получит эти комплексы. Все начиналось со "стингеров", а теперь Киев получает более серьезные комплексы.

Могут ли Patriot "сотрудничать" с украинским ПВО

Как отмечает Гендельман, важно, чтобы была коммуникация с командованием украинского ПВО. Дополнительная координация поможет избежать разных незапланированных ситуаций.

Если они действительно разместят Patriot и поставят их на боевое дежурство, нужна определенная координация с украинским ПВО. Да, вполне возможное частичное прикрытие каких-то участков западной части Украины будет. Какая-то польза может быть от этого, даже если комплексы не будут на территории Украины,

– отметил Гендельман.

Он подчеркнул, что пока нет информации, будут ли Patriot прикрывать определенную часть территории Украины. Но вполне логичным шагом будет определенная договоренность и координация с украинским командованием ПВО.

В таком случае эти системы действительно смогут работать на перехват российских ракет, по крайней мере, на Западе Украины. Однако Гендельман еще раз подчеркнул – пока информации о том, что Patriot будут сбивать российские ракеты, нет.

Системы Patriot могут работать с украинским ПВО – Гендельман: смотрите видео

Напомним, 15 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В тот же день в польском поселке Пшеводув упала одна из ракет. Пока нет официальных результатов расследования относительно того, чья это была ракета.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила Польше помощь. Они готовы разместить дополнительные системы ПВО Patriot для усиления защиты воздушного пространства страны.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак поддержал предложение коллеги. Он предлагает, чтобы Patriot разместили вблизи границы с Украиной.