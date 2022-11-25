Есть информация, что в Польше упала не украинская ракета, – Кулеба

Украина пока не получила доказательств того, что на территории Польши упала ракета украинских сил ПВО. Кроме этого, украинская сторона получила информацию от военных, что обломки – не от украинской ракеты.

Несмотря на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что в Польше были обнаружены обломки ракеты украинского ПВО, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона еще не получила доказательств этого утверждения.

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Украинской стороне не предоставили доказательств по обломкам ракеты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона пока не получила доказательств того, что на территории Польши упала ракета украинских сил ПВО. При этом он отметил, что Украина примет выводы, какими бы они ни были, однако необходимы доказательства.

Мы совершенно открыто принимаем участие в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, что это не наша ракета. Мы готовы к взаимному обмену информацией. После этого мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были,

– сказал Кулеба.

При этом он уточнил, что инцидент с ракетами в Польше не отразится на отношениях Киева с западными партнерами. Ведь все союзники понимают, в каких условиях Украина находится из-за военной агрессии России.

Что известно об инциденте

Как сообщалось, 15 ноября во время массированного ракетного обстрела Украины Россией в польском городе Пшеводув Люблинского воеводства упали две ракеты. Этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями.

Тогда погибли два фермера, 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек – они работали на агропредприятии. На месте попадания образовалась огромная воронка. Местные польские СМИ начали писать, что это предварительно российская ракета. Однако впоследствии польская сторона и НАТО заявили, что обломки принадлежат украинской ракете.

17 ноября на место падения ракет прибыли украинские специалисты и приняли участие в независимом расследовании. Стороны договорились открыто взаимодействовать вместе.

25 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что обломки второй ракеты не нашли. Мол, эксперты обнаружили лишь обломки ракеты украинского ПВО, а вторая – взорвалась на территории Украины. Однако он добавил, что дополнительно идет лабораторное исследование и все ждут окончательные результаты расследования.

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