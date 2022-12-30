Но самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что это будет означать для него политический конец, именно поэтому он максимально оттягивает эти действия и маневрирует. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Кстати говоря Лукашенко продолжает "петлять", – МВД о реакции Беларуси на падение ракеты

Использует ли Беларусь инцидент с ракетой для вступления в войну

Что касается инцидента с падением ракеты, то военный эксперт отметил, что в Беларуси пропаганда не столь глубокая и крепкая как в России. Однако она действует и к тому же ощущает на себе давление российской информационной системы.

Более того, даже если предположить, что на территории Беларуси 29 декабря упали обломки украинской ракеты, то не режиму Лукашенко вообще ставить нашему государству какие-то вопросы об инциденте.

С территории Беларуси по Украине наносили удары с воздуха и оттуда зашли российские войска. За все это, согласно международному законодательству, Республика Беларусь как государство несет ответственность,

– заметил генерал-лейтенант.

Впрочем, в войне есть информационная борьба, и они этим сейчас занимаются. Так, сначала Беларусь делала это осторожно, а теперь под давлением России активизируют эту тему, чтобы иметь повод к вступлению в войну.

"Но не повод главное, а их возможности. А возможностей у группировки пока мало. Они есть, но для эффективных ударов и проведения наступательных действий по Украине сил у них пока мало", – подытожил военный эксперт.

Романенко предположил, вступит ли Беларусь в войну из-за падения ракеты: смотрите видео

Падение ракеты в Беларуси: что известно