Але самопроголошений президент Білорусі розуміє, що це означатиме для нього політичний кінець, саме тому він максимально відтягує ці дії та маневрує. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
До речі Лукашенко продовжує "петляти", – МВС про реакцію Білорусі на падіння ракети
Чи використає Білорусь інцидент з ракетою для вступу у війну
Що стосується інциденту з падінням ракети, то військовий експерт зауважив, що в Білорусі пропаганда не настільки глибока та міцна як у Росії. Однак вона таки діє та до того ж відчуває на собі тиск російської інформаційної системи.
Ба більше, навіть якщо припустити, що на території Білорусі 29 грудня впали уламки української ракети, то не режиму Лукашенка взагалі ставити нашій державі якісь питання щодо інциденту.
З території Білорусі по Україні завдавали ударів з повітря та звідти зайшли російські війська. За все це, згідно з міжнародним законодавством, Республіка Білорусь як держава несе відповідальність,
– зауважив генерал-лейтенант.
Утім, у війні є інформаційна боротьба і вони цим зараз займаються. Так, спочатку Білорусь робила це обережно, а тепер під тиском Росії активізують цю тему, щоб мати привід до вступу у війну.
"Але не привід головне, а їх можливості. А можливостей в угруповання поки обмаль. Вони є, але для ефективних ударів та проведення наступальних дій щодо України сил у них поки обмаль", – підсумував військовий експерт.
Романенко припустив, чи вступить Білорусь у війну через падіння ракети: дивіться відео
Падіння ракети в Білорусі: що відомо
- Під час масованої атаки Росії по Україні 29 грудня на території Брестської області Білорусі впала ракета. В міноборони північного сусіда заявили буцімто їхня протиповітряна оборона "збила українську ракету".
- Зауважимо, що спершу в Білорусі взагалі намагалися замовчати інцидент. Кореспондент "Радіо Свобода" в Білорусі Валерій Калиновський розповів, що військкомат у Брестській області взагалі спочатку спростував інформацію щодо падіння ракети.
- Утім, згодом начальник зенітних ракетних військ Білорусі Кіріл Казанцев озвучив дві версії того, що трапилося. Згідно з першою, це був начебто ненавмисний запуск зенітної керованої ракети через низьку навченість або ж несправність самої ракети. А за другою, це й узагалі була навмисна провокація України.
- У Міноборони нашої держави наголосили, що українська сторона готова об'єктивно розслідувати інцидент, який стався у небі над територією Білорусі. Також Україна готова запрошувати до розслідування авторитетних експертів з інших держав. Головне, щоб вони не були пов'язані з підтримкою Росії.