К войне против Украины со стороны Беларуси сейчас не готова даже Москва, – политолог

Во время последнего массированного обстрела Украины на территории Беларуси рухнула ракета. Там сделали предположение, что это могла быть "провокация со стороны Украины". В украинском Минобороны отметили, что готовы к расследованию, если действительно такой факт имел место. Российская же сторона, в лице спикера Кремля Дмитрия Пескова, подчеркнула, что обеспокоена этой ситуацией.

В истории и международном праве это называется "казус белли" – "повод для войны". Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Если бы Александр Лукашенко хотел войны, он этим уже воспользовался бы.

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Беларусь не хочет войны

По его словам, Беларусь реагирует не так, как поляки, когда на их территорию тоже упала ракета, но похоже.

Есть нота в Украину от Беларуси, есть определенные заявления, но если бы они хотели войны, то они бы уже объявили мобилизацию, выступил бы сам Лукашенко с угрожающими заявлениями. Возможно, он еще выступит – ему тоже нужно будет как-то отреагировать,

– считает политолог.

Однако он отметил, что реакция белорусского руководства не похожа на использование этого инцидента как повода для войны.

"Даже реакция Пескова свидетельствует, что и Россия не готова начинать войну именно с белорусского направления", – подчеркнул Фесенко.

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Москва готовится

Он подчеркнул, что единственная, кто сейчас говорит, что нужно начинать войну, что это оскорбление для Беларуси, нужно реагировать, – это российская "партия войны".

Бестолковые "эксперты", которые считают, что еще немного и можно победить Украину, еще немного – и Лукашенко присоединится к войне против Украины,

– считает собеседник.

Он подчеркнул, что серьезные люди, даже воюющие против Украины, понимают: пока даже Москва не готова к войне с белорусского направления против Украины.

По мнению эксперта, они готовятся к этому, но не сегодня.

"Я пока спокойно воспринимаю этот инцидент. Перефразируя название известной пьесы Шекспира, это – "много шума из ничего", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Падение ракеты в Беларуси 29 декабря: что происходит

Беларусь обвинила Украину в нарушении своего воздушного пространства зенитной ракетой С-300. В Минобороны отметили, что Украина не исключает сознательной провокации со стороны России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Беларусь заявила о двух версиях падения зенитной ракеты в Брестской области: якобы непреднамеренный запуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности или неисправности самой ракеты, или умышленная провокация со стороны ВСУ.

По словам корреспондента "Радио Свобода" в Беларуси Валерия Калиновского, Беларусь достаточно сдержанно комментирует информацию о падении ракеты. Власти даже с самого начала пытались замолчать этот инцидент.