Лукашенко продолжает "петлять", – МВД о реакции Беларуси на падение ракеты

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 29 декабря. В этот момент одна из зенитных ракет С-300 упала на территории Белоруссии. Не стоит вообще из-за этого беспокоиться.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, уже была официальная реакция от Беларуси по поводу этого инцидента. Они считают, что здесь могут быть две версии – либо непреднамеренная ситуация, либо якобы "сознательная провокация от ВСУ".

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Не следует сильно обращать внимание на этот инцидент. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не даст сейчас приказа на наступление против Украины.

Вся тональность заявлений и другие вещи показывают, что Лукашенко продолжает "петлять". Он делает все, чтобы говорить, что он находится на стороне России. Но белорусская армия воевать не будет. В этом случае особенно на падение ракеты обращать внимание не нужно. Случился инцидент. И не больше,

– отметил Денисенко.

Лукашенко сейчас делает все, чтобы белорусская армия не вступила в войну против Украины. Никаких действий со стороны Беларуси сейчас не будет.

При каких условиях угроза наступления из Беларуси вырастет

Как отметил Денисенко, не стоит излишне обращать внимание на эту ситуацию. Разговоры Путина и Лукашенко значительно больше влияют на то, вступит ли Беларусь полноценно в войну.

Впрочем, есть некоторые признаки, по которым можно будет понять, что наступление из Беларуси начнется. Их можно отслеживать.

Смотрим за тем, будет ли создаваться ударный кулак или будут ли передвигать российскую технику. Сейчас там более 10 тысяч российских войск. Этого недостаточно, чтобы начинать какие-либо боевые действия. Чтобы собрать ударный кулак, россиянам нужно не менее 3-4 недель передвигать технику. Эти вещи не происходят за день,

– подчеркнул Денисенко.

Денисенко прокомментировал ситуацию с падением ракеты С-300 в Беларуси: смотрите видео

Несмотря на то, сейчас россияне будут точно запускать информационные операции, что якобы Беларусь вот-вот вступит в войну и будет наступление на Новый год. Этому верить не нужно. У них нет возможностей сейчас это осуществить.

В Беларуси упала ракета С-300