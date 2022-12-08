Это все вина России, – спикер парламента Молдовы прокомментировал падение ракеты возле Бричан

Во время массированных ракетных обстрелов украинских городов 5 декабря одна из ракет упала на территории Молдовы. Спикер парламента Игорь Гросу считает это виной оккупантов.

Экспертиза пока не установила, чья была та ракета. По словам Гросу, результат проверки ничего не меняет.

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Молдова возлагает на Россию вину за пролеты любых ракет через страну

Гросу прокомментировал падение ракеты 5 декабря недалеко от молдавского города Бричаны.

Независимо от того, каким будет вывод, любые ракеты, полеты через Молдову – это все вина Российской Федерации, развязавшей ужасную войну, бедствие в Европе в XXI веке. Расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины. Но это мало что изменяет,

– заявил спикер парламента.

По его словам, Молдове необходимо развивать систему обороны.

"Важно, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в независимое государство и поставила на колени все международное право. Точка. Остальное скажет прокуратура: что прилетело, откуда прилетело", – добавил Гросу.

Он отметил, что сейчас инженеры и прокуроры изучают обломки ракеты. После завершения расследования МИД Молдовы может снова вызвать посла России.

Падение ракеты в Молдове: коротко