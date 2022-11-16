Как падение ракеты в Польше может сыграть против России: объяснение политолога

Маргарита Симоньян открыто позволила себе говорить о том, что дальнейший конфликт между НАТО и Россией возможен. Польша постоянно фигурировала в "истерике" российских пропагандистов, они постоянно кричали о том, что нужно бить по Варшаве или Кракове.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он также отметил, что Симоньян пытается выдавать желаемое за действительное, потому что даже ее читатели усомнились в качестве российской системы ПВО, которая "пропускает украинские беспилотники".

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Поэтому политолог говорит, что все эти угрозы в сторону НАТО и Польши рассчитаны на крайне примитивную аудиторию.

Хотелось бы отметить – нужно понимать, что ни одна страна в мире не способна закрыть все "скважины" противоракетной или противовоздушной обороны. Особенно это касается таких крупных стран, как Украина или Польша,

– убежден Рейтерович.

По его мнению, случившееся опять-таки сыграет против России, теперь Польша и в целом НАТО – увеличат поддержку Украины, они начнут думать о том, как развивать свои силы.

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