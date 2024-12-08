"Все остальные были устранены": Эрдоган назвал себя и Путина последними мировыми лидерами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью в Газиантепе сделал резонансное заявление. Он назвал себя и Путина единственными лидерами, которые остались на мировой арене.

Всех остальных, по его мнению, уже "устранили". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкое издание Haber Hürriyeti.

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Что заявил Эрдоган

Назвав себя и Путина последними мировыми лидерами, турецкий лидер сослался на свой с Путиным "срок полномочий".

На данный момент в мире есть только два лидера, есть только я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я, я говорю о деле. 22 года – это срок моего пребывания в должности. У господина Путина почти столько же. Все остальные были отстранены. Процесс продолжается прямо сейчас. Мы надеемся, что мы продолжим поддерживать отношения в рамках этого диалога,

– заявил он.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция не претендует на сирийские территории и заинтересована в мире для Сирии, к которому она стремилась 13 лет. Он возложил на режим Асада ответственность за смерти около миллиона сирийцев.

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Эрдоган также вспомнил, что турецкий город Газиантеп принял около полумиллиона сирийских беженцев и заявил, что история будет помнить гостеприимство этого города.