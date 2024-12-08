Усіх інших, на його думку, вже "усунули". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецьке видання Haber Hürriyeti.
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Що заявив Ердоган
Назвавши себе та Путіна останніми світовими лідерами, турецький лідер зіслався на свій з Путіним "термін повноважень".
На цей момент у світі є тільки два лідери, є тільки я і Владімір Путін. Я кажу це не тому, що я – це я, я кажу про справу. 22 роки – це термін мого перебування на посаді. У пана Путіна майже стільки ж. Всі інші були усунуті. Процес триває прямо зараз. Ми сподіваємося, що ми продовжимо підтримувати відносини в рамках цього діалогу,
– заявив він.
Нагадаємо, Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на сирійські території і зацікавлена у мирі для Сирії, якого вона прагнула 13 років. Він поклав на режим Асада відповідальність за смерті близько мільйона сирійців.
Ердоган також пригадав, що турецьке місто Ґазіантеп прийняло близько пів мільйона сирійських біженців і заявив, що історія пам'ятатиме гостинність цього міста.