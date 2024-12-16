Нарышкин оказался в немилости Путина после падения режима Асада: в ISW оценили ситуацию в Сирии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, вероятно, оказался в немилости у Владимира Путина из-за падения режима Башара Асада в Сирии. Аналитики Института изучения войны обратили внимание на решение Кремля отозвать указ о награждении Нарышкина государственной наградой, что может свидетельствовать об изменении настроений в российской верхушке.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. В то же время Россия активно пересматривает свое военное присутствие в Сирии.
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Крах режима Асада и проблемы Кремля в Сирии
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Кремль достиг договоренностей с сирийскими силами, которые позволяют сохранить военные базы в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим" в Латакии, но с существенным сокращением контингента до 300 военных.
Российские солдаты, расположенные на этих базах, сталкиваются с острым дефицитом питьевой воды и продовольствия. По данным украинской разведки, поставки необходимого продовольствия обеспечивают военно-транспортные самолеты, которые также выполняют эвакуацию военных активов из Сирии.
Неопределенность в Сирии и маневры Москвы
Аналитики ISW отмечают, что Кремль, вероятно, не имеет возможности полностью эвакуировать свои базы в Сирии в ближайшее время. На спутниковых снимках, обнародованных OSINT-аналитиком MT Anderson, зафиксированы российские фрегаты класса "Адмирал Головко" и "Адмирал Григорович" недалеко от порта Тартус.
Между тем антиасадовские вооруженные группировки сопровождают отступление российских войск из отдаленных районов Сирии к побережью, что усложняет ситуацию для Кремля.
По сообщению сирийских СМИ, российские силы оставили авиабазу "Тияс" вблизи Пальмиры и переместились на базу "Хмеймим". В то же время из районов Манбидж и Кобани на севере Сирии российские войска отошли из-за турецкого наступления на сирийские демократические силы.
Турция и новый баланс сил
Эксперты ISW считают, что Россия, вероятно, потеряет базу в Камышлы на севере Сирии из-за сопротивления Турции и местных группировок. Турецкий министр обороны Яшар Гюлер даже предложил поддержать Россию в консолидации сил в Тартусе и Хмеймиме, но указал на неприемлемость ее присутствия на других базах.
Ранее издание Reuters со ссылкой на сирийских чиновников сообщало, что Россия оставляет две ключевые базы в Сирии после свержения режима Башара Асада.
Силы Кремля постепенно отводятся с фронтовых позиций на севере страны, что свидетельствует об уменьшении влияния Москвы в регионе.