В очередной раз Путин продемонстрировал абсолютное непонимание украинского народа

16 июня Украина одержала вторую после битвы за Киев системную военно-политическую победу над Россией. Запад никогда больше не будет принуждать Украину к подписанию невыгодных для нее соглашений с Россией.

Как Украина перевоспитала мир

До последнего времени президент Франции, выступая от имени группы стран ЕС, настойчиво стремился третий раз подряд (2008, 2014, 2022) "отмазать" неким подобием международных соглашений очередную путинскую попытку расчленения независимого государства.

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Столкнувшись с категорическим отторжением Украины этой капитулянтской идеи, Макрон вынужден был от нее отказаться. После чего позиции США, Великобритании и ЕС заметно сблизились.

Прекращение огня возможно только после отвода всех российских формирований за линию 23 февраля. Украине окажут всю военную помощь, необходимую для принуждения Вооруженных сил РФ к этому отводу. Следующим шагом станут международные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины мирными средствами.

Саммиты G7 и НАТО с участием Президента Украины Владимира Зеленского закрепили этот достигнутый коллективным Западом (учитывая Украину) консенсус о целях и ходе ведения украинской войны.

Показательно, что дезавуируя свои прежние заявления, эту же формулу поддержал и патриарх всемирной секты тех, кто понимает Путина 99-летний Генри Киссинджер. Более того, он даже озвучил ее принципиальное развитие: вступление Украины в НАТО по примеру Финляндии и Швеции. Что ж, Киссинджер по крайней мере последовательный. Он столько лет горячо выступал за финляндизацию Украины и остался верен этой идее и при радикально изменившихся обстоятельствах. Но оцените, какое тектоническое смещение в настроениях Запада. К сожалению, его материальная реализация на поле боя происходит пока с определенным лагом.

Террор против свободы

На провал своего циничного плана руками Запада заставить Украину к капитуляции взбешенный диктатор ответил резкой интенсификацией террора против гражданского населения. В очередной раз Путин продемонстрировал свое абсолютное непонимание украинского народа. Украинцы не придуманный им "один народ". Их благородную ярость к оккупантам не удастся остановить никакими угрозами. Даже применением ядерного оружия, которым так любят пугать весь мир кремлевские террористы.

В ближайшие недели, пока украинская армия не получит огневого преимущества и современной системы ПВО, путинская группировка будет продолжать совершать военные преступления, которые стали для нее уже рутиной. Запад ускорит темпы военных поставок Украине, но будет повторять, что одной из важнейших его целей является "не допустить военной эскалации и предотвратить прямое столкновение с Россией". И это когда Кремль в своей эскалации уже поднялся на самую высокую ступень – "геноцид украинского народа".

Спасти жизнь десятков тысяч людей (украинцев и россиян) и предотвратить окончательное превращение российского государства на десятилетия в мирового нравственного изгнанника можно только действиями внутри России. Это не смогут сделать те тысячи россиян, которые бросаются в тюрьмы за "дискредитацию армии". Это могут сделать полтора десятка самых высоких военных и гражданских чиновников РФ. Все они поголовно, очевидно, военные преступники. Но, как не раз бывало в истории, придется делать добро из Zла. Иначе из чего еще делать его в сегодняшней России?

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Какова будет капитуляция Путина

Психологически переломным моментом для российской популяции станет переход украинской армии в контрнаступление и освобождение Херсона. Даже самый зомбированный глубинный обыватель осознает со всей очевидностью, что война проиграна и виновником катастрофы является Путин.

В этой ситуации в бункере, скорее всего, найдутся решительные люди, которые готовы не только устранить (политически или физически) Путина, но и принять как неизбежное план мира, предложенный коллективным Западом.

1) Прекращаются военные действия, и российские войска в течение двух недель отводятся на линию 23 февраля.

2) Немедленно возвращаются все военнопленные и задержанные лица.

3) В течение переходного периода ответственность за все, что происходит на оккупированных украинских территориях (Крым, Донбасс) несет оккупационная власть России. Структуры псевдореспублики на востоке Украины распускаются.

4) Сутью переходного периода являются два параллельных скоординированных поэтапных процесса: возвращение Украине всех оккупированных РФ территорий и снятие санкций, наложенных на РФ международным сообществом за ее агрессию. Сроки: три месяца для Донбасса, год для Крыма и Севастополя.

Единственное, что будет сдерживать кремлевских "реальных политиков" от тяжелого, но столь необходимого для страны шага — это страх оказаться рядом с тем же Путиным (или его светлым образом) на скамье подсудимых Мариупольского трибунала над главными военными преступниками.

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Жизнь после

Но потенциальных российских графов фон штауффенбергов невозможно идентифицировать заранее. Есть и более общая проблема. Практически весь российский политический класс, строго говоря, военные преступники. Включая "лидеров общественного мнения", годами кормивших своими имперскими мечтами будущих палачей Бучи и Ирпеня. Кто и как после войны будет проводить юридическую классификацию огромного стада российских Z-баранов?

На постхерсонской стадии продолжать отдавать приказы и публично призывать к новым военным преступлениям будут только рашистские фанатики (таких останется немного) и лица, которые боятся суда за совершенные ими преступления (а таковых очень много).

После своей исторической Победы Украина как 33-й член НАТО навсегда надежно отгородится от самопровозглашенного "старшего брата" частоколом установок HIMARS, оставив того с некоторым невнятным чувством вины, а впоследствии, возможно, даже раскаяния за совершенное.

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