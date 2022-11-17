Об этом 24 каналу рассказал российский журналист, блогер Майкл Наки. Ранее сообщалось о том, допустят ли Украину расследовать падение ракеты в Польше.

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Независимо от того, чья это ракета, виновата Россия

Наки отметил, что независимо от того, чья ракета упала в Польше, виновата Россия, что и подтвердили все страны, потому что именно Россия производит обстрелы. Россия, конечно, испугалась, и это было видно, ведь одно дело по телевизору говорить о войне с НАТО и другое на самом деле с НАТО воевать.

Даже один из вагнеровских телеграм-каналов писал о том, что россиянам будут рассказывать после сдачи Херсона о том, что Россия воюет с НАТО, но я что-то не помню, чтобы у НАТО было 10 самолетов, 20 бронетранспортеров, 15 танков. Поэтому, конечно, никакой войны с НАТО они не представляют. Российская армия показала свою небоеспособность,

– заметил российский журналист.

Наки объяснил, почему испугалась Россия, когда ракета упала в Польше: смотрите видео

Последствия падения ракет в Польше

Он продолжил, что, конечно, будут последствия падения ракет в Польше:

Увеличение поставок Украине современных систем ПВО.

Менее очевидно, но все же постоянно откладывающаяся поставка Украине самолетов, о которой постоянно просит Украина.

Закрытие неба, которое вряд ли будет в ближайшие недели или месяцы, но совершенно точно эта дискуссия снова начнется.

"Это будет иметь последствия для России. И то, что она боится каких-либо столкновений с НАТО, в очередной раз было продемонстрировано. Хотя здесь и демонстрировать ничего не надо, российская армия и так показала свою небоеспособность, особенно на фоне тех армий, с которыми она собиралась воевать", – подчеркнул российский блогер.

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