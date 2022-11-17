Про це 24 каналу розповів російський журналіст, блогер Майкл Накі. Раніше повідомлялось про те, чи допустять Україну розслідувати падіння ракети в Польщі.

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Незалежно від того, чия це ракета, винна Росія

Накі зазначив, що незалежно від того, чия ракета впала в Польщі, винна Росія, що і підтвердили всі країни, бо саме Росія проводить обстріли. Росія, звісно, злякалась, і це було видно, адже одна справа по телевізору говорити про війну з НАТО, й інша насправді з НАТО воювати.

Навіть один з вагнерівських телеграм-каналів писав про те, що росіянам будуть розповідати після здачі Херсона про те, що Росія воює з НАТО, але я щось не пам'ятаю, щоб у НАТО було 10 літаків, 20 бронетранспортерів, 15 танків. Тому, звісно, ніякої війни з НАТО вони уявити не можуть. Російська армія показала свою небоєздатність,

– зауважив російський журналіст.

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Наслідки падіння ракет у Польщі

Він продовжив, що, звісно, будуть наслідки падіння ракет у Польщі:

Збільшення постачань Україні сучасних систем ППО.

Менш очевидне, але все ж постачання Україні літаків, яке постійно відкладається і про яке постійно просить Україна.

Закриття неба, яке навряд, на жаль, буде в найближчі тижні чи місяці, але абсолютно точно ця дискусія знову почнеться.

"Це буде мати наслідки для Росії. І те, що вона боїться будь-яких сутичок з НАТО, вчергове було продемонстровано. Хоча тут і демонструвати нічого не треба, російська армія і так показала свою небоєздатність, особливо на тлі тих армій, з якими вона збиралась воювати", – наголосив російський блогер.

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