Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше вызвала украинская ПВО, – Reuters

Падение российских ракет в Польше произошло в результате ракетных обстрелов территории Украины. Взрыв вызвал глобальную тревогу по поводу того, что украинский конфликт может перекинуться на соседние страны.

По предварительной оценке, попавшая по территории Польши ракета была выпущена украинскими силами противовоздушной обороны по российской ракете. Об этом сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции.

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Страны НАТО будут делать следующий шаг после расследования

Трое американских чиновников сообщили, что упавшая на территории Польши ракета, приведшая к гибели двух человек, могла быть ракетой, которую украинская ПВО выпустила для сбития российской.

На линиях траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но увидим,

– сказал Байден.

Президент США пообещал "полную поддержку и помощь США в расследовании Польши" и "подтвердил твердую приверженность Соединенным Штатам НАТО". Он сказал, что позаботится о том, чтобы выяснили правду. И тогда страны НАТО будут вместе определять следующий шаг.

Обратите внимание! Основной причиной инцидента стало полномасштабное вторжение России в Украину. Не было бы этого – не было бы трагических ситуаций.

Ученый из Польши Ришард Купидура заверил, что польское общество четко понимает, что такие взрывы – эскалация конфликта с территориальной точки зрения. Здесь в любом случае виновата Россия независимо от того, чья ракета взорвалась в Пшеводове.

Падение российских ракет в Польше: главное

По имеющейся информации, российская ракета упала в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Оно граничит с Львовской и Волынской областью и расположено в 6 километрах от границы с Украиной. В результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.

В НАТО заявили, что отследили, откуда летели ракеты. Данные передали Польше. Пока информация – тайная.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также вспомнил, что российские ракеты уже не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на удары по территории Польши. Он отметил важность закрытия неба над Украиной и содействие поражению российского агрессора.

Кроме того, падение ракет прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, удары по территории Польши – не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".