Война против Украины или спасение экономики: перед Путиным встала дилемма из-за падения рубля

Российский рубль продолжает свое феерическое падение. В Кремле пытаются удержать ситуацию с помощью очередного давления на экспортеров и валютных ограничений.

Мнения аналитиков относительно падение рубля разделились – одни уверены, что кумулятивный эффект от западных санкций наконец-то начал достигать своего пика, а другие наоборот уверяют, что Россия смогла адаптироваться к санкциям. Журналист 24 Канала Алексей Печий рассказывает о дилемме, которая предстала перед Путиным из-за обвала рубля.

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Рубль в тройке самых слабых валют мира: как Кремль спасает ситуацию

Ведущие финансовые СМИ, в частности Bloomberg или FT, активно обсуждают резкое падение российского рубля и влияние такого падения на российскую экономику.

9 августа российский рубль вошел в тройку самых слабых валют мира. Аналитики подсчитали, что за семь месяцев этого года рубль потерял по отношению к доллару 57%.

Уже 12 августа рубль рухнул до 100 единиц за доллар. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар. Но на этом все не остановилось и падение продолжилось.

Интересно, что Кремль пытался как-то помешать этому. В частности, после того, как российский рубль обвалился до отметки 100 единиц за доллар, российская экономика попыталась нанести ответный удар по доллару.

Центробанк России повысил учетную ставку почти в полтора раза – до 12%. Именно от этой ставки зависит, под какой процент все потом берут кредиты, выдается ипотека и кредитуется бизнес.

Это, по мнению Кремля, должно стабилизировать рынок. Но важно, что такая мера действовала недолго и смогла смягчить курс всего на несколько рублей и на короткий промежуток времени.

Важно понимать, что повышение учетной ставки, которое по замыслу Кремля должно остановить или уменьшить инфляцию, одновременно значительно усложняет ведение бизнеса. То есть это может иметь обратный эффект и приводит к спаду экономики России.

Кремль давит на бизнес из-за падения рубля

На этом давление Кремля на бизнес в России не завершилось. Это означает, что Россия начинает закапываться в попытках удержать ситуацию.

Издание Bloomberg утверждает, что российские власти пытаются надавить на экспортеров, чтобы убедить их отказаться от большей части своих иностранных доходов для стабилизации рубля.

Накануне Путин провел встречу с высшими должностными лицами, чтобы разработать неформальные меры по контролю за движением капитала.

Руководящие принципы для крупных экспортеров готовятся для отдельных компаний и будут выходить за пределы обязательной продажи иностранной выручки, включая переводы в жесткой валюте, такие как выплата дивидендов и кредиты.

Известно, что Путин провел встречу с главой центрального банка Эльвирой Набиуллиной и министром финансов России Антоном Силуановым.

На этой встрече фактически было решено, что крупные экспортеры должны фактически отчитываться перед правительством России о движении своих капиталов. Это создает условия, когда твои же деньги не подвластны тебе. И любопытно, что в этой ситуации России не помогли даже цены на нефть.

Что касается попытки Кремля заставить экспортеров оставлять больше валютной выручки в России для стабилизации курса рубля, то здесь есть определенные нюансы.

По данным Центробанка России, российские экспортеры уже продают на внутреннем рынке более 80% своей выручки. Более того, в июле Набиуллина заявила, что Банк России внимательно следит за продажей иностранной валюты от экспортеров и якобы только 1% их доходов остается за пределами страны. То есть фактически уже неоткуда качать ту же валюту.

Россия приближается к экономическому кризису из-за санкций

Что касается того, как именно будет влиять обвал рубля на российскую экономику в будущем, то здесь мнения западных аналитиков несколько отличаются.

К примеру, издание The Washington Post уверяет, что Путину теперь придется выбирать между продолжением кровавой войны против Украины и спасением собственной экономики.

Аналитик Даниэл Флэтли связывает падение рубля с западными санкциями. В частности, он вспоминает, что в первые месяцы введения санкций в прошлом году возникло ощущение, что санкции могут вызвать немедленный экономический кризис в России и быстрое прекращение войны. Но, к сожалению, этого не произошло.

Но аналитик уверен, что на самом деле долговременные санкции, включая ограничения на основной российский импорт, будут иметь кумулятивный эффект, заставив Путина выбирать между продолжением войны и спасением своей экономики.

Соответственно ослабление рубля является одним из признаков продолжающегося стресса для российской экономики и приближения ее краха.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день только США ввели санкции против более 3600 человек, организаций, судов и самолетов из России. Объектами санкций США стали 10 крупнейших российских банков, военные производители и правительственные лидеры, включая диктатора Путина.

Количество санкций со стороны ЕС превысило 1800. Кроме того, есть другие страны, присоединившиеся к санкциям – Швейцария, Канада, Великобритания и Австралия.

Самые масштабные санкции, конечно, включают блокировку западными правительствами около 300 миллиардов долларов хранящихся за рубежом активов российского Центрального банка и введение потолка цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Существуют также ограничения на экспорт используемых в военных целях технологий, а также персональные санкции.

Какой эффект имели все эти санкции? Конечно, падения российской экономики, к сожалению, не произошло. Однако, начиная с этого года, экономика России стремительно пошла вниз.

Путин готовился к санкционному удару, но ошибся в расчетах

В то же время, аналитики добавляют, что Россия имела возможность подготовиться к санкционному удару, ведь уже переживала такой в 2014 году.

В частности, Путин все-таки накопил запас денег в так называемом Фонде национального благосостояния. Но, похоже, расчет все же был на быструю войну.

И сейчас тот же фонд уже не спасает экономику России. Конечно, России помогает все-таки и то, что ряд стран продолжают торговать с ними.

Ведь когда продажи сырой нефти из России в Европу упали, Индия и Китай подхватили эти запасы. Турция, Китай, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты поставляют в Россию технологии, которые теперь не доступны с Запада.

Выходом из этой ситуации было бы введение так называемых вторичных санкций в отношении третьих сторон, например Китая, Турции или Индии. Но пока Запад в основном только предупреждает об этом.

России не помогла ни нефть, ни газ

Впрочем, влияние на российскую экономику санкций все же заметно. И нынешний курс рубля тому доказательство. В этом случае даже не помогли цены на нефть.

В июле России удалось получить рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти – 15,3 миллиарда долларов. Это связано с тем, что российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, установленный странами G7, и в прошлом месяце ее стоимость составила более 64 долларов за баррель.

Впрочем, все же отдельные аналитики призывают не спешить с выводами и наоборот добавляют, что в то время как западные страны теряли так называемый уровень богатства, Россия его увеличила в 2022 году.

Как пишет Business Insider, общее состояние России в прошлом году увеличилось на 600 миллиардов долларов. Также увеличилось и количество российских миллионеров примерно на 56 тысяч.

В то же время, в прошлом году США и Европа наоборот теряли уровень богатства. И здесь ключевую роль все еще играет именно нефть и газ.

Однако аналитики добавляют, что Россия не совсем та страна, где по уровню богатства богатейших можно определять общий уровень благосостояния. Кроме того, несмотря на такие цифры, экономика России все же теряет свои позиции.