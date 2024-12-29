Падение самолета в Казахстане: Азербайджан недоволен "извинениями" Путина

25 декабря азербайджанский пассажирский самолет Embraer-190 разбился в Казахстане. В Баку склоняются к версии, что судно было подбито российской ракетой ПВО над Грозным.

Только через три дня после катастрофы, в которой погибло почти 40 человек, глава Кремля позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Во время разговора Путин извинился за то, что инцидент произошел в российском воздушном пространстве. Однако не признал то, что именно его ракетой был подбит самолет. В Баку недовольны такой позицией Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Азербайджану не нравится позиция Кремля относительно подбитого самолета

В Кремле процитировали текст беседы Путина и Алиева. В нем представлена российская версия аварии. Согласно ей, самолет неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного в Чечне, но безуспешно, поскольку российские системы ПВО отражали атаку украинских дронов.

Также следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. Но там не упоминается об обстреле российской ПВО пассажирского самолета.

Между тем в сообщении пресс-службы Алиева говорится, что во фюзеляже самолета были отверстия. Кроме того, есть указания на свидетельства тех, кто уцелел после катастрофы. Они говорили о том, как "инородные частицы" пробивали салон во время полета самолета.

Различия между российскими и азербайджанскими показаниями свидетельствуют о том, что Азербайджан недоволен тем, какой степени Кремль отказывается прямо признать роль российских систем ПВО в сбитие самолета,

– отмечает Институт изучения войны.

К слову, Владимир Зеленский поручил передать Азербайджану данные украинской разведки по авиакатастрофе с самолетом Embraer 190 под Актау, чтобы установить правду о ее причинах.