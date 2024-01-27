Падение самолета Ил: родственники не нашли особых признаков, указывающих на их близких

Координационный штаб по обращению с военнопленными провел встречу с родным и близкими украинских военнопленных. На нем обсудили падение самолета Ил-76М в Белгородской области 24 января.

26 января стало известно, что в день падения Ил-76 должны были обменять 65 украинских героев из списка России.

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О чем говорилось на встрече с родными военнопленных

Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировали вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января. В то же время опрошенные родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые бы указывали на их родных,

– говорится в сообщении.

Родственникам сообщат о судьбе их близких, как только уполномоченные органы будут иметь четкую и достоверную информацию.

На вопросы родственников защитников отвечали:

председатель Координационного штаба по обращению с военнопленными, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов;

первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко;

секретарь координационного штаба Дмитрий Усов;

заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов;

руководитель Объединенного центра Службы безопасности Украины Андрей Пастернак.

Кирилл Буданов говорит, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации о том, кто же был в самолете.

Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из многих источников. Отсутствуют сведения, которые бы указывали на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей (как об этом утверждают россияне, – 24 Канал). В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен, до сих пор вызывает много вопросов,

– заметил он.

В СБУ говорят, что Россия хочет скрыть причины катастрофы

"Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию крушения Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины того, что произошло, и то, кого или что действительно перевозили в том самолете", – высказался Сергей Андрущенко.

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