В сети появились случайно снятые кадры падения самолета на Прикарпатье: видео

На Ивано-Франковщине произошла жуткая катастрофа, в которой погибли 4 человека. Очевидцам удалось зафиксировать последние секунды полета легкомоторного судна.

Соответствующее видео появилось в ютубе вскоре после распространения информации об авиакатастрофе. Снять на телефон кадры падения удалось случайно.

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Последние секунды полета самолета на Прикарпатье

Падение самолета удалось снять с берега реки Прут. Здесь очевидцы отдыхали на природе и наблюдали за бортом. В комментариях они отмечают: хотели снять только то, как самолет летит, ничего подозрительного в небе не услышали.

Борт несколько раз пролетал над отдыхающими в бреющем полете. Очевидцы хотели снять его полет, однако видео зафиксировало трагическое падение.

Последние секунды полета самолета: смотрите видео

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