Фермер, к счастью, не пострадал в результате падения российского беспилотника. Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

Что известно о падении "Шахеда" вблизи фермера?

На Черниговщине во время атаки 27 мая российский ударный дрон типа "Шахед" взорвался в непосредственной близости к фермеру, который находился на открытой местности. Мужчина чудом остался невредимым, несмотря на мощный взрыв рядом.

Стоит отметить, что воздушная тревога в области продолжалась в разных районах в течение ночи из-за массированной атаки российских беспилотников. Около двух часов ночи местные жители сообщали о серии взрывов в Чернигове и окрестных общинах. В городской военной администрации подтвердили массированный характер атаки, отметив, что в городе прозвучало около 15 взрывов. Часть из них была работой сил противовоздушной обороны.

По данным властей, в результате ударов повреждены несколько объектов гражданской и промышленной инфраструктуры. Под обстрел попали дачные дома в Новобелоусской и Куликовской громадах, деревообрабатывающее предприятие, логистическая компания и административные здания. Также зафиксированы разрушения в многоэтажках Чернигова – выбиты окна по меньшей мере в шести домах. Повреждены складские помещения, автомобильной техники, грузовики и спецтранспорт.

Несмотря на значительные разрушения, местные власти сообщают, что в результате ночной атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Только за одни сутки российские войска применили против Черниговщины 28 ударных дронов.

Напомним, в ночь на 27 мая Россия запустила по Украине более 160 ударных беспилотников. Противовоздушная оборона работала в разных регионах Украины. Известно, что защитники неба смогли уничтожить 150 вражеских БпЛА. Однако, к сожалению, есть попадание 8 ударных беспилотников на 7 локациях, в еще четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Ночью взрывы прогремели в Полтаве. Воздушные силы сообщали, что вражеские беспилотники двигались на город. Известно, что пострадавших в результате российской циничной атаки нет.