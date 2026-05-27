Фермер, на щастя, не постраждав внаслідок падіння російського безпілотника. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про падіння "Шахеда" поблизу фермера?

На Чернігівщині під час атаки 27 травня російський ударний дрон типу "Шахед" вибухнув у безпосередній близькості до фермера, який перебував на відкритій місцевості. Чоловік дивом залишився неушкодженим, попри потужний вибух поруч.

Варто зазначити, що повітряна тривога в області тривала в різних районах протягом ночі через масовану атаку російських безпілотників. Близько другої години ночі місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у Чернігові та навколишніх громадах. У міській військовій адміністрації підтвердили масований характер атаки, зазначивши, що в місті пролунало близько 15 вибухів. Частина з них була роботою сил протиповітряної оборони.

За даними влади, внаслідок ударів пошкоджено кілька об'єктів цивільної та промислової інфраструктури. Під обстріл потрапили дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах, деревообробне підприємство, логістична компанія та адміністративні будівлі. Також зафіксовано руйнування в багатоповерхівках Чернігова – вибиті вікна щонайменше у шести будинках. Пошкоджено складські приміщення, автомобільну техніку, вантажівки та спецтранспорт.

Попри значні руйнування, місцева влада повідомляє, що внаслідок нічної атаки постраждалих серед цивільного населення немає. Лише за одну добу російські війська застосували проти Чернігівщини 28 ударних дронів.

Нагадаємо, у ніч на 27 травня Росія запустила по Україні понад 160 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у різних регіонах України. Відомо, що оборонці неба змогли знищити 150 ворожих БпЛА. Проте, на жаль, є влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, у ще чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Вночі вибухи пролунали у Полтаві. Повітряні сили повідомляли, що ворожі безпілотники рухалися на місто. Відомо, що постраждалих внаслідок російської цинічної атаки немає.