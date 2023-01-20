"Он узнал ребенка по сережкам": история отца, потерявшего жену и дочь в Броварах

В Броварах в результате авиакатастрофы погибла мама и дочь. Отец Александр Пономаренко приехал на место трагедии и был очень растерян.

Об этом рассказала волонтер Лидия. По ее словам, Александр многое не помнил в момент крушения.

Важно Авиакатастрофа в Броварах: в результате трагедии погибла мама троих детей

Отец узнал ребенка по сережкам

Елена Пономаренко отвела в тот день в детский садик свою дочь Милану. После случившегося Александр не мог даже вспомнить номер группы, куда ходила девочка, чтобы доложить волонтерам.

Он не помнил, многие родители в эти моменты не помнили элементарных вещей. Все понимали, что, скорее всего, его семья (ребенок и жена) погибла, и очень его поддерживали – власть позволила ему ходить повсюду, и возле детсада, так ему было легче,

– сообщила Лидия.

Как рассказала родственница Александра – Екатерина – утром 18 января мужчина подвез жену и 5-летнюю дочь в детсад, и что было дальше, уже не видел. Ему вскоре позвонила старшая дочь – 12-летняя Ева. Девочка увидела огонь. Семья живет на 8-м этаже в этом же дворе, их окна выходят на детский сад.

Родственники Александра приехали на место трагедии в 11, и увидели, как Александру показывали одно из одеял.

"Я увидела, как на улице ему раскрывают одно из одеял, и что он хватается за голову. Тогда я все поняла", – отметила Екатерина.

Волонтер Лидия сообщила, что Александр узнал ребенка по сережкам, а жену не узнал, поэтому у него брали ДНК.

Сейчас Александр очень разбит. Вся страна собирает ему финансовую помощь.



Александр очень разбит / фото Getty Images

Елена была светлым человеком

Как рассказали в компании Grand Logistics Company, где работала погибшая Елена, она была хорошим другом, прекрасной коллегой, безотказным и светлым человеком.

Женщина родом из Черниговской области и это была хорошая семья. Пока неизвестно, когда похоронят Елену и ее дочь Милану, поскольку идентификация тел может занять и две недели.



Александр с женой Еленой / фото Анна Волкова

Трагедия в Броварах: что известно

Около 16:00 18 января спасатели закончили все работы на месте трагедии. В общем известно, что погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.

На борту находился глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Также в вертолете находился первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

В настоящее время Служба безопасности Украины устанавливает, что могло стать причиной падения вертолета.

выражает соболезнования всем родным и близким тех людей, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.