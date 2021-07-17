Падение вертолета Ми-2 на Николаевщине: видео с места катастрофы

Под Николаевом 17 июля потерпел крушение вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту. В результате авиакатастрофы пилот и его помощник погибли.

Видео с места катастрофы

В сети обнародовали видео с места чрезвычайного происшествия. На кадрах видны обломки вертолета, который упал в поле недалеко от села Зайве.

Читайте также В Николаевской области упал вертолет: есть погибшие

Двигатель вертолета после падения мог еще работать, ведь втулка опорного винта зарылась в землю.

Оба члена экипажа оказались зажаты обломками вертолета.

Выяснилось, что вертолет направлялся в Херсонскую область для дальнейшего проведения авиахимработ.

Обломки упавшего на Николаевщине вертолета Ми-2: смотрите видео

Падение Ми-2 На Николаевщине: коротко

В Николаевской области в субботу, 17 июля, упал вертолет Ми-2.

Авиакатастрофа вблизи села Зайве произошла около 6 часов утра.

На борту находились пилот и его помощник, они оба погибли.

К теме Падение вертолета Ми-2 на Николаевщине: появились подробности и фото с места аварии