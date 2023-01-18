Падение вертолета в Броварах: Стерненко показал, что стало с детским садом

Утром 18 января в Броварах возле детсада упал вертолет. Среди жертв трагедии – трое детей.

Украинский активист Сергей Стерненко показал в сети, как выглядит детсад, где упал вертолет.

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Жуткая трагедия в Броварах

На фото видны только развалины, оставшиеся после авиакатастрофы. На месте трагедии работают спасатели.



Как выглядит детсад в Броварах / Фото Сергея Стерненко

, что в результате падения вертолета в Броварах погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Сейчас известно о 18 погибших, 9 из них находились на борту вертолета. Среди жертв также трое детей. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. По его данным, известно о 29 раненых, из которых 15 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается разбор завалов и осмотр места происшествия.

Как выглядит детский сад: смотрите видео

Детали авиакатастрофы в Броварах