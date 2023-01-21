Бровары прощаются с 5-летней Миланой Пономаренко и ее мамой, погибшими в детском саду

В Броварах 21 января прощаются с маленькой Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой, погибшими во время авиакатастрофы 18 января.

Проститься с погибшими пришли сотни людей, а также мэр Броваров Игорь Сапожко. Маму с дочкой похоронят 22 января в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

К теме "Он узнал ребенка по серьгам": история отца, потерявшего жену и дочь в Броварах

Погибшей девочке было всего 5 лет. Милана, как и ее старшая сестренка, 13-летняя Ева, занималась гимнастикой. 35-летняя Елена работала в логистической компании заместителем главного бухгалтера.

Люди плакали и несли к белым гробам цветы и игрушки.

Прощание с Еленой и Миланой / Фото "Трибуна Бровары":

Мама и дочь сгорели живьем

Утром 18 января Александр привез жену с дочерью в садик, а сам ждал в автомобиле. Елена и Милана успели только зайти внутрь, как на крышу упал вертолет.

Увидев это, мужчина бросился туда. Волонтеры рассказали, что он был очень растерян. Казалось, его крик был слышен на несколько километров. Александр не оставлял надежд, что его жена и дочь выжили. К 12:00 объездил все больницы, надеясь, что они где-то в ожоговом центре. Однако в списке потерпевших их не было.

Далее городской голова пригласил Александра в морг. Выяснили, что Елена и Милана сгорели заживо. Александр сумел узнать дочь только по серьгам, а тело жены сильно изуродовано.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким тех людей, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.