Падение вертолета в Броварах: детсад пострадал из-за возникшего в результате пожара

Детский сад в Броварах пострадал из-за пожара, возникшего в результате падения вертолета.

Об этом рассказала представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире телемарафона. По ее словам, вертолет упал рядом, а здание сада было повреждено уже в результате пожара.

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Вертолет упал, понятно, что возник пожар и уже из-за пожара пострадало здание детского сада. Спасатели завершили тушить пожар и осматривают место происшествия,

– сообщила пресс-секретарь.

Детский сад в Броварах после пожара / Фото соцсети

Главное о падении вертолета в Броварах

18 января в Броварах упал вертолет. Предварительно сообщалось, что во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки, где и остановился. Впрочем, теперь ясно, что это не так. Здание сада пострадало из-за пожара.

В результате катастрофы по меньшей мере 18 погибших, из них 3 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых – дети.

Во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

В момент трагедии в детском саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали.