Падение вертолета в Броварах: детсад пострадал из-за возникшего в результате пожара
18 января 2023, 10:55Читати новину українською
Детский сад в Броварах пострадал из-за пожара, возникшего в результате падения вертолета.
Об этом рассказала представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире телемарафона. По ее словам, вертолет упал рядом, а здание сада было повреждено уже в результате пожара.
Внимание В Броварах упал вертолет: первые фото и видео с места
Вертолет упал, понятно, что возник пожар и уже из-за пожара пострадало здание детского сада. Спасатели завершили тушить пожар и осматривают место происшествия,
– сообщила пресс-секретарь.
Главное о падении вертолета в Броварах
- 18 января в Броварах упал вертолет. Предварительно сообщалось, что во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки, где и остановился. Впрочем, теперь ясно, что это не так. Здание сада пострадало из-за пожара.
- В результате катастрофы по меньшей мере 18 погибших, из них 3 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых – дети.
- Во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.