Падение веток и обледенелые дороги: в большинстве областей Украины будет гололед

Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице в Украине до конца суток 9 декабря, также ночью и утром 10 декабря. Непогода затронет большинство западных, северных областей, а также Винницкую, Киев и область.

Правоохранители также предостерегают от падения обледеневших ветвей на тротуары. Следует быть осторожными, потому что ветви могут также упасть на проезжую часть или на припаркованные авто и повредить их.

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Будьте внимательны и осторожны. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД,

– сообщает полиция.

На время непогоды водителям полицейские рекомендуют не ставить автомобиль под деревьями.

Как вести себя пешеходам

Патрульные советуют идти по тротуару медленно, чтобы не поскользнуться и не упасть. Надо также быть бдительными, проходя мимо деревьев, которые покрыты льдом.

Надо переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что нет машин или что они остановились. Не стоит перебегать скользкую дорогу, даже если машин нет.

Обувь должна быть с мягкой пористой подошвой или с шипами.

Непогода в Украине

9 декабря непогода в Украине обесточила 148 населенных пунктов. В эпицентре оказались сразу 5 областей. Как сообщали спасатели, причиной обесточивания стали дождь и мокрый снег.

Запад Украины продолжает засыпать снегом. В Карпатах из-за метели объявили о значительной снеголавинной опасности. В горных районах на 9 декабря прогнозировали метели. Главная угроза – на высокогорьях Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья.

Утро 8 декабря в Киеве началось с серьезных пробок и отклонения от графика общественного транспорта. Из-за дождя и морозной температуры за ночь проезжие части города покрылись слоем льда.

На Буковине 8 декабря произошел досадный инцидент. Автобус, который вез детей из школы домой, застрял посреди дороги из-за гололедицы.

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