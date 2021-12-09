Падение веток и обледенелые дороги: в большинстве областей Украины будет гололед

9 декабря 2021 , 17:28
Читати новину українською

Источник:

Патрульная полиция Украины

Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице в Украине до конца суток 9 декабря, также ночью и утром 10 декабря. Непогода затронет большинство западных, северных областей, а также Винницкую, Киев и область.

Правоохранители также предостерегают от падения обледеневших ветвей на тротуары. Следует быть осторожными, потому что ветви могут также упасть на проезжую часть или на припаркованные авто и повредить их.

Читайте также На что следует обратить внимание перед путешествием в горы зимой: советы МВД

Будьте внимательны и осторожны. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД,
– сообщает полиция.

На время непогоды водителям полицейские рекомендуют не ставить автомобиль под деревьями.

Как вести себя пешеходам

Патрульные советуют идти по тротуару медленно, чтобы не поскользнуться и не упасть. Надо также быть бдительными, проходя мимо деревьев, которые покрыты льдом.

Надо переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что нет машин или что они остановились. Не стоит перебегать скользкую дорогу, даже если машин нет.

Обувь должна быть с мягкой пористой подошвой или с шипами.

Непогода в Украине

Вам могут понадобиться советы, как вести себя зимой за рулем: смотрите видео

 

Автор: Олег Терещенко