Правоохоронці також застерігають від падіння зледенілих гілок на тротуари. Варто бути обережними, бо гілки можуть також впасти на проїжджу частину, чи припарковані авто і пошкодити їх.

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Будьте уважні та обережні. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР,
– повідомляє поліція.

На час негоди водіям поліцейські рекомендують не ставити авто під деревами.

Як поводитись пішоходам

Патрульні радять йти тротуаром повільно, щоб не послизнутись і не впасти. Треба також бути пильними, проходячи біля дерев, що вкриті кригою.

Треба переходити дорогу лише пішохідним переходом, переконавшись, що немає машин, або що вони зупинились. Не варто перебігати слизьку дорогу, навіть якщо машин нема.

Взуття має бути з м'якою пористою підошвою, або й з шипами.

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